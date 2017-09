Heute im GR-Livestream: Mario + Rabbids Kingdom Battle

Als Magnus seine Kritik von Mario + Rabbids Kingdom Battle anfing, glaubte er nicht so recht daran, dass Ubisofts ungewöhnliches Rezept funktionieren würde. Wenn wir ehrlich sind, haben wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen daran geglaubt, dass der bizarre Mischmasch aufgehen könnte. Aber gerade weil die verrückten Hasen so herrlich in das Mario-Universum passen und alles Sinn ergibt, ist dieses Spiel so großartig. Selbst die Xcom-Formel wirkt frisch und eigen, weshalb der Titel gerade überall gefeiert wird. Für uns bei Gamereactor wird es deshalb höchste Zeit, euch das Spiel in unserem täglichen Livestream zu zeigen. Um 16:00 Uhr springt der Nintendo-Superfan David in das Abenteuer und könnte sicher eure Hilfe brauchen. Wenn ihr Lust habt und zuschauen wollt, klickt euch rechtzeitig in unsere Liveseite.