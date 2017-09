Atari enthüllt Handheld-Plug&Play-Konsole Atari Retro

Mit der Ataribox möchte der ehemalige Konsolenhersteller Atari den Anschluss ans Hardware-Geschäft zurückerlangen, aber das sind noch nicht alle Bemühungen des Unternehmens in diesem Bereich. Sie haben einen "neuen" Handheld angekündigt, der auf dem originalen Atari 2600 basiert - den Atari Retro. Das bekannte Holzdesign bleibt beim Retro bestehen, außerdem laufen 50 vorinstallierte Spiele auf dem 2,4 Zoll-Bildschirm. Analogsticks und ein A/V-Steckplatz bietet der Handheld ebenfalls, die Übertragung über HDMI läuft offenbar über Überbrücker. Wer gerne mit seinen alten Kumpels zusammenzockt, für den dürfte der "Atari Retro Plug and Play-TV-Joystick" interessant sein. Dieses Gadget lässt sich an den Fernseher stöpseln, um Koop zusammenzuspielen. Beide Geräte sind von Atari und PQube entwickelt und lizenziert worden. Der Handheld Atari Retro kostet ca. 39,99 Euro, für den Atari Retro TV Plug and Play-Joystick müsst ihr 29,99 Euro auf den Tisch legen. Unten seht ihr alle 50 Spiele:

1.3D Tic-Tac-Toe (31 in 1)

2.Adventure

3.Air-Sea Battle

4.Asteroids

5.Black Jack

6.Bowling

7.Breakout

8.Canyon Bomber

9.Casino

10.Centipede

11.Circus Atari

12.Crystal Castles

13.Demons to Diamonds

14.Desert Falcon

15.Dodge 'em

16.Double Dunk

17.Fun With Numbers

18.Golf

19.Gravitar

20.Haunted House

21.Home Run

22.Human Cannonball

23.Maze Craze

24.Millipede

25.Miniature Golf

26.Missile Command

27.Night Driver

28.Off the Wall

29.Pong - Video Olympics

30.Quadrun

31.Radar Lock

32.Realsports Football

33.Realsports Tennis

34.Realsports Volleyball

35.Sprintmaster

36.Star Raiders

37.Steeplechase

38.Stellar Track

39.Street Racer

40.Submarine Commander

41.Super Baseball

42.Super Breakout

43.Swordquest: Earthworld

44.Swordquest: Fireworld

45.Swordquest: Waterworld

46.Tempest

47.Video Checkers

48.Video Chess

49.Video Pinball

50.Yar's Revenge