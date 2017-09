Atlus deutet Nachfolger von Catherine an

Am Donnerstag hat Atlus einen speziellen Livestream abgehalten, mit dem das Unternehmen kreative Talente für ihr neues Entwicklungsteam Studio Zero ansprechen wollte. Doch noch wichtiger als die Tatsache, dass der Entwickler ein frisches Team aus dem Boden stampft, ist die Nähe zur Puzzle-Romanze Catherine, die das Bild des sogenannten "Goldenen Rekrutierungs-Spezialprogramms" prägte. Der gesamte Stream ist im Stile des Goldenen Playhouses präsentiert worden, das ist der Name einer TV-Serie aus dem Story-Modus des Xbox 360- und PS3-Spiels von 2011. Dass im Hintergrund die Musik von Catherine spielte und die Moderatorin Trisha alle Zuschauer begrüßt und verabschiedet hat, sei an dieser Stelle nur als Randnotiz erwähnt. Ganz am Ende des Programms sprach dieser Charakter übrigens noch direkt zum Entwickler Atlus und fragte nach, wann sie denn das nächste Mal vor einem Publikum stehen wird. Wir drücken mal die Daumen, dass das nicht mehr so lange dauert. Habt ihr Lust auf Catherine 2?

Quelle: Persona Central.