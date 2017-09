Super Meat Boy Forever hüpft, rennt und haut 2018 auf etlichen Plattformen

Meat Boy und Bandage Girl konnten nach einigen wirklich herausfordernden Abenteuern endlich ihr Baby finden, doch das wurde kurz darauf bereits erneut gekidnappt und zwar vom bösen Dr. Fetus. Für Team Meat ist das eine tolle Ausrede, noch ein Spiel in diesem Stile herzustellen. Super Meat Boy Forever wurde am Mittwochabend auf dem Nindie-Livestream für die PAX West angekündigt und verspricht neben dieser kleinen Geschichte einen überaus anstrengenden Schwierigkeitsgrad. Der große Unterschied ist mittlerweile jedoch, dass Meat Boy und Bandage Girl von allein durch die Level rennen; genau wie in den Endless-Runnern.

"Super Meat Boy Forever als Auto-Renner zu bezeichnen, wäre nicht richtig. Das ist als ob man sagen würde, Zelda: Breath of the Wild sei ein Spiel über einen Schwertkämpfer. Meat Boy / Bandage Girl rennen immer, aber in dem Spiel geht es um so viel mehr, als nur das Gerenne. Sie können Feinde angreifen, durch die Luft düsen, es gibt eine Tonne von Levels, Bosse, Geheimnisse und es gibt einen überraschenden Schwierigkeitsgrad, das sich nicht unfair anfühlt. Es ist genau das, was ihr von einer Super Meat Boy-Fortsetzung erwarten würdet. Super Meat Boy Forever ist ein Super Meat Boy, das ihr überall und auf fast jedem Gerät spielen könnt, [wenn es das Spiel stemmen kann]."

Der Titel wird 2018 erscheinen und Team Meat hat bestätigt, dass es auf PC (Steam), Android und iOS, PS4 und Xbox One erscheint - neben der Nintendo Switch. Die Switch wird 2018 darüber hinaus das originale Super Meat Boy bekommen.

"Wir hoffen, dass ihr [das Spiel] noch vor dem Sommer 2018 in euren Händen haltet. Wir haben noch keinen genauen Zeitplan dafür, welche Plattformen zuerst kommen, aber es ist recht sicher davon auszugehen, dass PC und die Konsolen zuerst erscheinen, bevor kurz danach die mobilen [Plattformen] bestückt werden. Wir wollen das Spiel an so viele Leute wie möglich bringen, ohne uns selbst zu [überarbeiten]."