Termin und Day One Edition von Sonic Forces enthüllt

Viele Sonic-Fans sind aktuell im Charme des Retrozaubers von Sonic Mania gefangen, doch wir dürfen bei all der Nostalgie nicht vergessen, dass sich noch ein weiteres Sonic-Spiel in der Entwicklung befindet. Um diese Tatsache wieder in den Vordergrund zu stellen, hat Sega am gestrigen Nachmittag den Veröffentlichungstermin von Sonic Forces bekanntgegeben. Am 7. November wird der blaue Igel zum nächsten Marathon an die Startlinie gehen, vielleicht sogar mit den Inhalten der ebenfalls enthüllten Day One-Edition. Diese Fassung enthält ein spezielles Controller-Design und dreizehn Skins für eure selbsterstellten In-Game-Avatare. Fünf davon basieren auf anderen Franchsie von Sega und Atlus, was den blauen Igel hoffentlich ein bisschen anspornt (denn was passiert, wenn Sonic plötzlich nicht mehr der Schnellste ist?). Weitere Verkleidungen sind Beat von Jet Set Radio, Joker aus Persona 5, Puyo aus der Puyo Puyo-Reihe, Nights aus den Nights-Spielen und AiAi aus Super Monkey Ball nachempfunden. Was haltet ihr von dem Crossover?