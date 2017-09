Neues Lebenszeichen von Wattam

Vor fast drei Jahren hat Katamari Damacy-Entwickler Keita Takahashi auf der ersten Playstation Experience das Puzzlespiel Wattam angekündigt. Damals gab es nur einen kurzen Trailer und sechs Monate später einen kleinen Gameplay-Einblick, bevor die Nachrichten verstummten. Das Projekt verschwand unerwartet von der Bildfläche und Sony entschied sich, als Publisher zurückzutreten. Viele Spieler glaubten deshalb, dass dieser Entschluss das Aus für das Spiel bedeutete, doch sie haben nicht mit der Hartnäckigkeit von Entwickler Annapurna Interactive gerechnet. Die sendeten just ein Lebenszeichen und wollen das niedliche Puzzle an diesem Wochenende auf der PAX West zeigen. Annapurna tritt in Zukunft selbst als Publisher ihres Spiels auf und Takahashi und Funomena sind noch immer mit der Entwicklung des Spiels beschäftigt. Wir sind deshalb umso gespannter darauf, was die beiden kreativen Köpfe in den vergangenen zwei Jahren Jahren geschafft haben. Versprochen wurde in der Ankündigung viel, aber habt ihr Wattam überhaupt noch auf dem Schirm?