Battlefield 1: Termin von In The Name of the Tsar steht

Electronic Arts kündigte in der Nacht den Erscheinungstermin der kommenden Battlefield 1-Erweiterung In The Name of the Tsar an. Das DLC erscheint am 19. September für PC, Playstation 4 und Xbox One und wie EA erklärte, dürfen Premium Pass-Besitzer bereits zwei Wochen früher spielen. Das heißt, dass die Inhalte teilweise ab Dienstag bereitstehen. In The Name of the Tsar fügt sechs neue Karten hinzu, es gibt mehr Waffen, Fahrzeuge und Unterstützungsvorräte. Außerdem wird eine weitere Fraktion eingeführt, das sind die Husaren der russischen Armee. Mit dem neuen Add On erhält der Shooter aus dem letzten Jahr HDR-Unterstützung auf Konsolen und dem PC.