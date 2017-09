FIFA 18 erhält exklusiven Modus auf der Switch, verliert jedoch Cutszenen

FIFA 18 für die Nintendo Switch hat uns bislang sowohl in seinem Umfang als auch in puncto Gameplay überrascht, das bei 1080p mit 60 FPS (Docking-Modus), respektive 720p mit 60 FPS (unterwegs im Handheld-Modus) läuft. Wir wissen bereits, dass die Frostbyte-Engine nicht auf der Switch läuft und befürchteten bereits, dass Nintendo-Fans den narrativen The Journey-Modus mit Alex Hunter verlieren würden, doch das sei laut FIFA 18-Producer Andrei Lazarescu von EA gar nicht so. EA hat eine eigene Technologie für die Switch entwickelt, mit der sie sichergehen, dass FIFA 18 auf der Switch die beliebtesten Modi erhält. Und das beinhaltet nun einmal FUT, Icons und die Karriere-Erfahrung. Die dramatischen Cutszenen fehlen zwar, aber das Spiel behält seinen Trademark-Stil und alle wichtigen Elemente.

"[Die Cutszenen] werden von Frostbite berechnet. Das heißt alle Situationen die Interaktionen mit Menschen zeigen sind davon betroffen, da sie von der Frostbite angetrieben werden.", erklärte Andrei Lazarescu in unserem Gamereactor-Interview. "Davon sind auch viele Dinge im Gameplay betroffen, wie das neue Animationssystem - halt alles, was spezifisch an die Frostbyte [gebunden ist]."

Inhaltlich dürfen Spieler deshalb keine allzu großen Einschnitte erwarten: "[...] ihr bekommt einen vollständigen Karriere-Modus, nur eben ohne Frostbyte-Szenen. Aber das ist alles, es ist noch immer ein unglaublicher Karriere-Modus." Als Ausgleich dürfen sich die Switch-Besitzer sogar über eine kleine Überraschung freuen, die vor allem lokale Freunde begünstigt: "Wir haben zum Beispiel einen exklusiven Modus namens Local Seasons in dem Spiel. Wenn du eine Konsole hast und ich eine Konsole habe, können wir auch ohne Internetverbindung unterwegs gegeneinander antreten. Das geht sogar im Zwei-gegen-zwei[-Modus]."

Auch wenn unsere Eindrücke bislang ziemlich positiv ausfallen, wollte Lazarescu sicherstellen, dass die beteiligten Teams mit der Switch-Version keinen "neuen Boden betreten", was seiner Meinung nach noch immer viele Spieler glauben: "Etwas das ich auf jeden Fall noch loswerden möchte ist, dass wir das hier als fundamentales Jahr für die Switch ansehen, weil es das erste Jahr ist. [...] Die Teams in Vancouver und Bukarest sind extrem stolz auf das, was sie erreicht haben. Das ist das beste FIFA, das wir je für Nintendo gemacht haben und nicht nur das: [Es ist] das beste tragbare FIFA, das wir je produziert haben."

Zum Abschluss unseres Gesprächs hat er noch einen kleinen Ausblick gegeben und damit vielleicht einen ersten Hinweis auf FIFA 19 verraten: Ja, wir wollen auf diese Erfahrung aufbauen. Es ist ein anständiges FIFA, authentisch [...], es ist nicht nur ein Test oder so etwas." Für weitere Details zur Switch-Version von FIFA 18, schaut euch das komplette Gamescom-Interview an.