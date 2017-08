Heute im GR-Livestream: Life is Strange: Before the Storm

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm ist heute veröffentlicht worden und soll uns Spielern erklären, was vor Max' Rückkehr nach Arcadia Bay mit ihrer besten Freundin Chloe passiert ist. Die Beziehung von Chloe und der mysteriösen Schlüsselfigur Rachel steht im Vordergrund des narrativen Erlebnisses, doch Deck Nine wird auch einige bekannte Gesichter zeigen. Wir werden deshalb heute um 16:00 Uhr die erste Episode - Awake - streamen und uns mit eigenen Augen anschauen, was dort passiert ist. Wenn ihr dabei sein wollt, schaut rechtzeitig in unseren Livestream.