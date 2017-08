Termin der FIFA 18-Demo bekannt

Am 29. September wird FIFA 18 erscheinen und angesichts der baldigen Veröffentlichung wirkte es ein bisschen merkwürdig, auf der Gamescom keinen konkreten Termin für die Testversion bekommen zu haben. Wir haben Samuel Rivera, Gameplay Producer des neuen FIFA, im Interview auf der Gamescom ausgequetscht: "Es kommt bald! Ich weiß das exakte Datum wirklich nicht, sorry (lacht). Wir sind im August, irgendwas in den Zwanzigern. Also in einigen Wochen wahrscheinlich. Irgendetwas in dieser Richtung.", so Rivera.

Bislang haben wir damit gerechnet, zwei Wochen vor dem offiziellen Release in das Spiel hineinschnuppern zu dürfen und mit dieser Vermutung könnten wir ziemlich richtig liegen. Der Xbox Store listet die Demo seit heute Morgen für Freitag, den 15. September. Um diese Info zu finden müsst ihr die Xbox One anschmeißen, da die Internetseite diese Kachel vorerst noch verbirgt. 7,3GB ist die Demo groß und bietet lokalen Mehrspieler für bis zu vier Personen. Ob PS4-Nutzer ebenfalls in den Genuss der FIFA 18-Demo gelangen, ist bislang noch unbekannt. Es ist mutig, erst einen Tag nach der offiziellen Veröffentlichung von PES 2018 an den Start zu gehen, oder was sagt ihr dazu?

Quelle: DTT.