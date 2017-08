No More Heroes: Travis Strikes Again angekündigt

Vor einigen Jahren haben wir mit Suda Goichi in Barcelona über No More Heroes 3 gesprochen. Goichi erklärte uns dort, dass sein Spiel vielleicht in zwanzig Jahren fertig sein würde, doch offenbar wird es nicht mehr ganz so lange dauern. Im Januar 2017 schürte der ikonische Entwickler neue Sehnsüchten in den Fans, die seit dieser Nacht wieder ruhiger schlafen dürften. Unter dem Titel No More Heroes: Travis Strikes Again kündigte Grasshopper Manufacture im Nintendo-Livestream am Abend das dritte Spiel der Reihe an.

Durch den Entwicklerwechsel von Touchdown zu Grasshopper gibt es einige wichtige Veränderungen in der Produktion. Das wichtigste Gesicht ist Suda selbst, der in die Rolle des Directors zurückkehrt und seine Aufgaben nun wieder selbst ausführt, anstatt alles zu verwalten. Marvelous Interactive zeichnet sich als Publisher verantwortlich und stößt GungHo offenbar als Vertriebspartner ab. Shirogumi ist als Zeichenstudio für die Visualisierung verantwortlich. Mit diesem Schema kehrt Suda51 ein stückweit zu den Wurzeln der Indie-Entwicklung zurück - zum punkigen Ansatz, wenn ihr so wollt. Bislang ist nur bestätigt, dass Travis Strikes Againinsgesamt sechs Indiespiele in sich vereint, die von unterschiedlichen Teams in Eigenarbeit entwickelt werden; natürlich unter Führung von Suda Goichi. Um die Einigkeit zu wahren, läuft alles in der Unreal Engine 4 auf Nintendos neuester Hybrid-Konsole.

Im ersten Trailer sehen wir zwar keine In-Game-Aufnahmen, finden dort allerdings die ein oder andere Referenz (etwa zu Stranger Things, oder zur Vergangenheit der Serie) - nerdige Witze, viel Gefluche und Laserschwert-Kämpfe sind zurück. Und habt ihr die Hotline Miami-Anspielung mitbekommen? No More Heroes: Travis Strikes Again erscheint exklusiv für die Nintendo Switch und ist für 2018 geplant - passend zum zehnten Geburtstag des Serienstarts im Westen, genauer gesagt auf der Wii.