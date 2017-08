Das sind die Playstation Plus-Spiele für den Monat September

Am Abend wurden die neuen Playstation Plus-Spiele für den Monat September enthüllt. Im Vorfeld sind bereits Gerüchte zu Infamous: Second Son und Child of Light diskutiert worden, was sich letztlich bewahrheitet hat. Im kommenden Monat dürften PS Plus-Abonnenten also sehr zufrieden mit ihrer Ausbeute sein.

• Infamous: Second Son für Playstation 4

• Child of Light für Playstation 4

• RIGS Mechanized Combat League für Playstation VR

• Truck Racer für Playstation 3

• Handball 16 für Playstation 3

• We Are Doomed für Playstation Vita und Playstation 4

• Hatoful Boyfriend für Playstation Vita und Playstation 4

That's You! wird ebenfalls wieder von Sony verschenkt, um das kleine Partyspiel ein bisschen unter die Leute zu verteilen. Damit stehen uns also in diesem Monat acht Spiele zur Verfügung, das darf sich sehen lassen. Welche Titel werdet ihr herunterladen und könnt ihr einige Spiele empfehlen?