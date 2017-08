Wie Chloes Widerrede im Life is Strange-Prequel zu Stande kam

Wir haben uns mit Zakariah Garris, dem Lead Writer hinter Life is Strange: Before the Storm, auf der Gamescom zusammengesetzt und mit ihm über das dreiteilige Prequel gesprochen.

"Mit dem ersten Spiel hat Dontnod etwas Unglaubliches erschaffen, vor allem wenn man bedenkt, wie zentral das ganze System von Entscheidungen und Konsequenzen ist.", erklärte Garriss. "Wie wichtig das für das Life is Strange-Franchise ist? Ich denke dadurch wirst du direkt mit der Geschichte verbunden, weil du beim Entfalten der Geschichte so etwas wie der Autor wirst - du erhältst Kontrolle darüber. Und dann fragt es dich ständig diese schwierigen Fragen, also wie du diese oder jene Situation handhaben willst und ob man von dir erwartet, mit den entsprechenden Konsequenzen zu leben. Wir haben das als wichtigen Teil von Life is Strange angesehen."

"Es gibt keine Kraft in Before the Storm, mit der wir die Zeit zurückdrehen könnten, doch es gibt eine neue Mechanik - und versteht das nicht als Ersatz dafür - die zu Chloes Persönlichkeit passt: Ihre Fähigkeit zu "widersprechen".

"Wir haben mit der Frage begonnen 'Wie löst Chloe Probleme?'", erzählte uns Garriss. "Wir haben gesehen, wie sie Probleme macht. Doch wie soll der Spieler in Chloes Schuhen Probleme lösen? Was passt zu ihrem Charakter? Und diesen Weg haben wir dann verfolgt. Wir mochten die Idee von: Chloe ist stets bereit einen Streit mit jemanden anzufangen, sie fürchtet sich ja vor niemanden und konfrontiert die Leute von Angesicht zu Angesicht. Also wollten wir eine Mechanik und Erfahrung bieten, die genau das widerspiegelt. Wir mochten außerdem die Idee, dass ihr manchmal das witzigste, klügste oder seltsamste [Detail] auffällt, was sowohl gute als auch schlechte Reaktionen bei den Leuten hervorruft. Also dachten wir 'Was wäre wenn wir das ausbauen und den Spielern eine Funktion geben, bei der Chloe auf einzigartige Weise andere Charakter an einem bestimmten Punkt konfrontiert und sie [dadurch bekommt,] was sie will?'"

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm ist ab sofort auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Bisher haben sich weder Square Enix noch Deck Nine über die Veröffentlichungsdaten der anderen beiden Episoden geäußert.