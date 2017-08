In Köln haben wir uns letzte Woche Brjann Sigurgeirsson vom Entwicklerstudio Image & Form geschnappt, um mehr über Steamworld Dig 2 zu erfahren. Im Gespräch erklärte uns ein sehr selbstsicherer und stolzer Sigurgeirsson, was für ein Meisterwerk sein Team mit dem Nachfolger des Jump'n'Runs erschaffen hat: "Es ist ein märchenhaftes Spiel und ich denke, das wird sich auch in den Kritiken widerspiegeln. Ich frage mich wie sie die Skala anpassen, denn Steamworld Dig hat sich schon so gut geschlagen und dieses Spiel ist einfach so viele Male besser als das erste Spiel." Steamworld Dig 2 wurde am Abend auf dem Nindie-Showcase enthüllt und soll neben der Switch-Fassung wohl auch auf Steam und der PS4 erscheinen.