Tötet Zombies in The Walking Dead: Our World auf eurem Android- und iPhone

Next Games entwickelt ein Videospiel basierend auf AMCs The Walking Dead-Franchise, das sogar einige lizenzierte Charaktere aus der erfolgreichen TV-Serie enthält. Szenarios und die Geschichte sollen sich jedoch von der Vorlage entfernen. The Walking Dead: Our World ist ein mobile Game für Android- und iOS-Geräte, das auf AR-Gameplay setzt. Wie ihr im atmosphärischen Trailer seht, füllen mithilfe des Spiels Zombies die Straßen und Einrichtungen in eurer Nähe. Mithilfe nützlicher Items haltet ihr euch die lästige Horde vom Hals und offenbar können sogar Rick, Daryl, Michonne und andere Überlebende zu eurer Hilfe kommen. The Walking Dead: Our World soll in Kürze Applea App Store und Google Play infizieren.