The Elder Scrolls Online: Horn of the Reach-Erweiterung für PS4 und Xbox One am Start

Morrowind war bereits eine große neue Welt, doch The Elder Scrolls Online-Spieler lechzt es stets nach neuen Arealen zum Erkunden. Zenimax Online Studios hat deshalb gestern das Update 15 für ihr MMORPG veröffentlicht, das einige kostenfreie Inhalte für alle Spieler bereitstellt und das sehnlichst erwartete Horns of the Reach-DLC auf PS4 und Xbox One einführt. Im neuen Add On sind die zwei Karten Falkenring und Blutquellschmiede enthalten. Diese beiden herausfordernden Dungeons sind von den Horden des Dreadhorn-Clans besetzt worden und wir sollten uns gut vorbereiten, wenn wir sie von dort vertreiben wollen. Bethesda empfiehlt die Instanzen nur in Vierergruppen anzugehen, wer sich das alles genauer anschauen will bezahlt entweder 1500 In-Game-Kronen oder muss TESO Plus-Mitglied sein.

Das Update 15 hat zudem einige der Probleme des Spiels behoben (hier die kompletten Patch-Notizen). Hauptsächlich geht es darin um den Battleground-Modus, der mit TESO: Morrowind eingeführt wurde, ansonsten nur Detailverbesserungen. Ein neuer Trailer zeigt die Höhepunkte des Horns of the Reach-DLC.