GTA V erhält PUBG-ähnlichen Modus

Als Rockstar in der vergangenen Woche die Grand Theft Auto V-Erweiterung Smugglers Run ankündigte, stellte das Team die neuen Missionen und Fahrzeuge vor, die damit eingeführt werden. Wie es scheint haben sie "vergessen", den sehr interessanten neuen Modus zu erwähnen, mit dem Rockstar nun PUBG angreift. Die Erweiterung enthält einen neuen Modus namens Motor Wars. Rockstar selbst spricht dabei von einer Mischung aus Drop Zone und Penned In, doch uns fällt ein besserer Vergleich ein: Playerunknown's Battlegrounds. Hierbei treten vier Teams gegeneinander an und werden per Fallschirm in einem immer kleiner werdenden Gebiet transportiert. Wer überleben will muss nach Waffen, Sprengstoff und bewaffneten Fahrzeugen Ausschau halten. Vielen von euch sollte dies bereits bekannt vorkommen.

Wir haben uns bereits gefragt, welcher AAA-Titel sich als Erstes in das Battle Royale-Gewässer traut (The Divisions Last Stand ausgeschlossen) und nun kennen wir die Antwort. Was die Spieler von dem neuen Modus halten werden und wie sich dieser im Vergleich zu Blueholes unfassbar erfolgreichen Early Acces-Titel schlagen wird? Ist die GTA-Serie überhaupt dafür geeignet oder wartet ihr lieber auf die Umsetzung eines anderen Spiels?