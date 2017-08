The Inpatient-Trailer enthüllt Release und Details zur Geschichte

Die Until Dawn-Schöpfer Supermassive Games haben auf der diesjährigen E3-Messe in Los Angeles gleich drei Spiele angekündigt, konnten Anfang Juni aber noch keine konkreten Termine für ihre Projekte bestätigen. Gestern haben wir zumindest von Zweien davon genauere Informationen bekommen. Das talentierte Studio veröffentlichte einen neuen Trailer zu The Inpatient und kündigte neben ersten Details zur Geschichte den Veröffentlichungstermin an. Am 22. November werden wir in The Inpatient in das aus Until Dawn bekannte Blackwood-Sanatorium zurückkehren. Werdet ihr euch trauen, das VR-Headset aufzusetzen, um im Until Dawn-Prequel das Sanatorium zu besuchen?