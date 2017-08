Nintendo schaltet Miiverse in Japan ab

Das Miiverse ist Nintendos firmeneigenen soziales Netzwerk, das 2012 zusammen mit der Wii U in Japan erschienen ist und wie der Konzern heute bekanntgab, wird der Service ab November abgeschaltet. Nintendo bestätigte in dieser Meldung, dass auch der Wii U-Chat und der Nintendo TVii ein Ende finden. Am 8. November um 08:00 Uhr hiesiger Zeit werden die entsprechenden Server heruntergefahren, wodurch die damit verbundenen Dienste nicht länger funktionieren. Davon sind in Japan über 70 Wii U-Spiele und 20 3DS-Titel betroffen. Offiziell hat sich Nintendo noch nicht zu anderen Regionen geäußert, doch da die Wii U nirgendwo auf der Welt auch nur annähern so erfolgreich wie in Japan war, dürfen Fans unserer Meinung nach davon auszugehen, dass der Termin die globale Abschaltung einleitet. Die Nintendo Switch benutzt übrigens kein Miiverse.

Quelle: Kotaku.