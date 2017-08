Die Geschichte von Destiny in einem 90-minütigen Fan-Video

Obwohl Activision und Bungie es anders beworben haben, bot Destiny nicht das sagenhafte, reiche Universum mit den Unmengen an Geschichten, interessanten Nebencharakteren, Aufgaben und Freizeitbeschäftigungen. Für viele Spieler war die Story sogar einer der Kritikpunkte am ersten Ableger des Destiny-Franchise, obwohl das längst nicht alle so sehen. Der Youtuber "My name is Byf" zum Beispiel ist ein Verfechter der Lore von Destiny und hat ein Video in der Länge eines Kinostreifens darüber veröffentlicht. Dort fasst er die Geschichte des ersten Teils zusammen und erläutert Zusammenhänge zwischen den Ereignissen. Wer direkt mit dem zweiten Spiel anfangen möchte, der könnte hier einen guten Startpunkt finden, um die Geschehnisse in Destiny 2 richtig einzuordnen, das am 6. September auf den Konsolen erscheint. Aktuell läuft übrigens noch die PC-Beta für Vorbesteller und wenn ihr erfahren wollt, worin es in diesem Spiel geht, dann schaut lieber in das sehr viel kürzere und entsprechend vereinfachte offizielle Video von Activision hinein.