The Evil Within 2: Gamescom-Eindrücke gelandet

Die Gamescom hat ein Ende gefunden und wir haben neue Anspieleindrücke des Horrorspiels am Start, in denen wir über die ersten Szenen aus dem Spiel berichten. Während der fünftägigen Messe ist allerhand passiert und obwohl Bethesda die Anspielsitzungen von The Evil Within 2 sehr sorgfältig überwachte, sind nun doch einige ausgiebige Gameplay-Clips ins Internet geraten. Wer unbedingt reinschauen und sich die Überraschung verderben will, der findet das besagte Material hier, dort oder da drüben, alle anderen sollten aufpassen, sich in den nächsten Wochen nicht zu spoilern. Die Videos zeigen einige Action-Szenen, eklige Monster und Sterbeanimationen und wurden in niedriger Auflösung hochgeladen. The Evil Within 2 wird von Tango Gameworks entwickelt und soll am 13. Oktober für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Wird es eurer Meinung nach endlich Zeit, dass dieses langweilige Herumgeschleiche ein Ende findet, oder brauchen gute Horrorspiele diesen Fokus auf Gewalt und Action nicht?

