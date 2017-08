Alle Neuerungen von Divinity: Original Sin II im Übersichtsvideo

Larian Studios hat gestern einen neuen Trailer für Divinity: Original Sin II veröffentlicht, der uns einen Überblick über die verschiedenen Elemente des Spiels gibt. Original Sin II ist ein hochkomplexes Strategie-Rollenspiel im Stile seines Oldschool-Vorgängers. Das Abenteuer bestreiten wir mit einer Gruppe von frei anpassbaren Helden, die uns in den isometrischen Rundenkämpfen, in der Erkundung der Welt und der Interaktion mit den Charakteren helfen. Ein großer Fokus wird auf die Geschichte und den diversen Erzählsträngen gelegt, was uns in unserer Vorschau fast mit am meisten gefallen hat. Divinity: Original Sin II erscheint am 14. September für den PC und wer den Trailer genau anschaut, erkennt eine neue Fraktion.