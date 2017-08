Kultisten-Simulator angekündigt

Aleksis Kennedy ist ein Videospielentwickler, der in der Vergangenheit unter anderem bei Failbetter Games, Bioware, Paradox Interactive und Telltale Games gearbeitet hat. Seit kurzem probiert er sich als Indieentwickler aus und ist nun bereit, uns sein neuestes Projekt vorzustellen - einen Titel namens Cultist Simulator: Behold Our End. Das soll ein digitales Brettspiel werden, in dem wir "Blut auf die Welt niederregnen lassen" sollen. Am 1. September startet Cultist Simulator auf Kickstarter und will dort etwas über 32.450 Euro einnehmen. Einen frühen Prototypen des düsteren Spektakels könnt ihr euch hier kostenlos herunterladen, falls ihr euch einen Eindruck des unfertigen Projekts machen wollt. Cultist Simulator versetzt uns in die Rolle eines neuen Kultisten, der Leute für seine Sekte gewinnt, Blutrituale durchführt und für Chaos sorgt. Seid ihr interessiert?

Quelle: PC Gamer.