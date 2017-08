4A Games: Metro Exodus wird Trailer-Grafik auf Xbox One X erreichen

Einer der großen Neuankündigungen von Microsofts diesjähriger E3-Konferenz war Metro Exodus, was zwar kein (Konsolen-)Exklusivtitel ist, aber immerhin eine gute Figur auf der neuen Xbox One X machen soll. Der Gameplay-Trailer auf der E3 zeigte, entgegen der anfänglichen Erklärungen von Microsoft übrigens nicht Grafikqualität der One X-Version, sondern wurde von einem PC berechnet. Diese kleine Information hat einige Spieler schon sehr nervös gemacht, doch laut Entwickler 4A Games braucht sich niemand um die Optik auf der One X Gedanken machen. In einem Interview mit dem offiziellen Xbox-Magazin aus England hat Executive Producer Jonathan Bloch gelobt, wie fantastisch das Spiel auf der neuen Konsole aussieht.

"Die Kraft der Xbox One X wird es uns erlauben sicherzustellen, dass das Spiel wunderbar aussieht. Der Trailer wurde mit der Engine einer Gameplay-Sequenz aufgenommen, die Spieler im Verlauf des Spiels erleben werden. Wir haben Dinge wie das HUD und Quick Time Events entfernt und [passten] den Spielverlauf und die Musik an den Trailer an. Doch das Spiel schaut genauso aus, wie ihr das dort seht."

Glaubt ihr 4A Games wird dieses Versprechen einhalten können oder stellt die Xbox One X-Version letztlich doch ein Grafik-Downgrade im Vergleich zum gezeigten ersten Gameplay-Trailer dar? Im Video könnt ihr euer Gedächtnis noch einmal auffrischen.

