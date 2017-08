Bad North ist ein kleines elegantes Strategiespiel

Während der Gamescom konnten wir einen Blick auf einige kleinere Spiele werfen, die ohne das Werbebudget großer Publisher auskommen. Eines dieser Projekte war Strategiespiel Bad North, das passenderweise in der schwedischen Game-Arena im Business-Areal der Gamescom aufgebaut wurde. Entwickelt wird der Titel von den drei Einzelpersonen Oskar Stålberg (hat an The Division mitgewirkt), Richard Meredith (Programmierer mit Erfahrung aus Little Big Planet und Little Nightmares) und dem preisgekrönten Sound-Designer Martin Kvale (Gonner, Hidden Folks, Among the Sleep), die sich für Bad North eine stilsichere Herangehensweise an das Strategiegenre ausgesucht haben.

Momentan ist das Spiel kaum mehr als ein Wellenverteidigungsmodus, in dem wir Invasoren davon abhalten müssen, unser Dorf niederzubrennen. Insgesamt fünf dieser Angriffstruppen stürmen unsere Insel im Verauf des Spiels und versuchen, unsere kleinen Häuser zu zerschlagen. Mit Bogenschützen, Pikenieren und Rittern wehren wir die Angreifer nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip ab und nutzen Sprungattacken und Bomben, um unseren Truppen zum Triumph zu verhelfen. Jede tote Spielfigur wird übertrieben blutig verabschiedet, was nach Ende einer Runde ein bisschen verstörend wirkt. Ein konkretes Datum hat Bad North noch nicht bekommen, es soll aber im kommenden Jahr für die Konsolen, den PC und mobile Plattformen erscheinen. Visuell hat sich das Spiel schon jetzt einen Blick verdient.