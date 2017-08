THQ Nordic nimmt Pieces Interactive auf

THQ Nordic hat in den letzten Jahren stark die eigenen Entwicklungskapazitäten ausgeweitet und neue IPs und ganze Studios gekauft. Erst in der vergangenen Gamescom-Woche gab der Publisher bekannt, dass ihnen neuerdings das deutsche Team der Giana Sisters-Macher Black Forest Games gehört, am gestrigen Abend bestätigte THQ Nordic die Akquise des schwedischen Pieces Interactive. Pieces Interactive ist am besten für seine Arbeiten an der Magika-Serie bekannt, davon besonders betroffen der zweite Teil. Außerdem haben sie letztes Jahr einen kooperativen Cyberpunk-Roguelike Kill to Collect veröffentlicht. Die Aneignung hat gerade einmal 2,8 Millionen schwedische Kronen gekostet, das sind umgerechnet ca. 295.000 Euro)- eine moderate Summe für ein kleineres Entwicklerstudio, die keine größere IP besitzt. Pieces Interactive umfasst aktuell 13 Angestellte und arbeitet von Skövde in Sweden aus, einer der stärkeren Regionen für die Videospielentwicklung. Titel wie Goat Simulator und Battlerite stammen von dort. Der schwedische Entwickler ist schon das sechste Studio unter dem Mantel von THQ Nordic.