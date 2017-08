Xbox One verschwindet aus dem Microsoft-Sortiment

Als Microsoft im letzten Sommer die Xbox One S und die Xbox One X ankündigte, machten sie kein Geheimnis daraus, dass die Standard-Xbox One ausgedient hat. Im vergangenen Jahr werden nicht sonderlich viele Einheiten neu produziert worden sein, was erklärt, warum das Gerät nun auch offiziell aus den Microsoft-Geschäften entfernt wurde. Der englische Online-Shop schreibt, das Gerät sei ausverkauft, die amerikanische Verkaufs-Webseite hat den entsprechenden Eintrag einfach gelöscht. Die ursprüngliche Ankündigung der Xbox One und ihre Transposition zu einer Home-Media-Station für den Haushalt hat vielen Gamern besonders hier in Europa nicht gepasst und Microsoft musste umfangreich gegensteuern. Vielleicht sollten wir dem Experiment von Microsoft einfach nicht hinterhertrauern. Welche Gedanken begleiten euch, wenn ihr an die Xbox One denkt?

Quelle und Danke an: Console-Dealz.