MMA-Kämpfer Allan Nascimento stirbt im Schlaf im Alter von 34 Jahren, bestätigt die UFC

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Allan Nascimento, ein brasilianischer Mixed-Martial-Arts, ist im Alter von 34 Jahren verstorben, offenbar an einem Herzinfarkt, den er im Schlaf erlitt. Die UFC bestätigte die tragische Nachricht und teilte mit, dass er regungslos aufgefunden wurde, und trotz der Bemühungen des eintreffenden medizinischen Teams wurde er noch am Unfallort für tot erklärt.

Nascimento wurde in São Paulo geboren, begann mit dem Muay-Thai-Training und begann 2011 eine professionelle Mixed Martial-Arts-Karriere mit einer Bilanz von 17-4 in Brasilien, darunter Kämpfe in den USA und Japan. Er trat 2018 Dana Whites Contender Series bei und 2019 bei der UFC, doch alle seine Kämpfe wurden nach seinem ersten Kampf 2021 gegen Tagir Ulanbekov abgesagt. Sein letzter Kampf war eine Niederlage gegen Mitch Raposo in UFC 279 am 20. Juni 2026. Er hatte eine Bilanz von 4-2 in der UFC, insgesamt 22-7.

"Unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid gelten Allans Familie, Freunden, Teamkollegen und Angehörigen in dieser unglaublich schwierigen Zeit", sagte die UFC.

UFC-Champion Charles Oliveira, der Trainingspartner von Nascimento war, sagte, er habe "einen Bruder verloren. "Ich bin nur dankbar, dass du beim Training dabei warst, in der Ecke und einfach nur abzuhängen. Ich liebe dich, Mann; Du bist eine Legende."