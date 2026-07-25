God of War Laufey bekommt ein Veröffentlichungsdatum

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Es mangelte nicht an Gerüchten und Spekulationen, aber auf der San Diego Comic-Con 2026 bestätigte Sony endlich, dass God of War Laufey am 16. Februar 2027 auf der PlayStation 5 erscheinen wird.

Jason Schreier von Bloomberg hatte zuvor vorhergesagt, dass God of War Laufey bereits Anfang 2027 erscheinen könnte, und deutete auf Februar oder März hin. Wie sich herausstellte, lag er ziemlich genau richtig.

Das Spiel wurde erstmals mit einem Gameplay-Trailer während Sonys State of Play Showcase im Juni vorgestellt. Leider wurde die Ankündigung des Veröffentlichungsdatums nicht von einem neuen Trailer begleitet, sodass du dich mit den Gameplay-Aufnahmen aus der State of Play-Präsentation unten begnügen musst.