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Obwohl Spanien Argentinien fast zwei Stunden lang überwältigte, konnte es Dibu Martínez' Tor im WM-Finale erst in der 106. Minute überwinden, als Ferran Torres das einzige Tor des Finales erzielte und Millionen von Menschen in Spanien vor Freude auslöste.

Wie bei großen Spielen, die landesweit Aufmerksamkeit erregen, verursachen Torfeiern Bodenvibrationen, die von Seismometern wahrgenommen werden, und da dies Spaniens erstes WM-Finale seit 16 Jahren ist, verfolgten Millionen Menschen das Spiel live und sprangen in drei Schlüsselmomenten, berichtet der spanische Nationale Forschungsrat (CSIC).

Die Vibrationen, die von den Netzwerken des National Geographic Institute (IGN) und des Geologischen und Kartographischen Instituts Kataloniens (ICCG) in Stationen in ganz Spanien erfasst werden, zeigen während des Spiels drei deutliche Gipfel, die gleichzeitig auf den Netzwerksensoren sichtbar waren: Torres' Tor in der 106. Minute, ein früheres Tor von Nico Williams, das von VAR unerklärlicherweise aberkannt wurde, und der heftigste Schlag des Abends, der Schlusspfiff, als der Sieg bestätigt wurde.

Ein kleinerer Höhepunkt wurde erreicht, als Torres' ein weiteres Tor erzielte, das wegen Abseits aberkannt wurde, und als sie wenige Minuten später den Pokal in die Höhe hoben... mit Trump an der Seite.

CSIC erklärt, dass diese durch menschliche Aktivitäten induzierte Seismizität in unserem Alltag kaum wahrnehmbar ist und in mehreren Städten weltweit dokumentiert wurde. Das Besondere an diesen Aufnahmen ist, dass das Signal nicht von den Stadien stammt, sondern von den Nachbarschaften und Häusern, in denen die Spiele geschaut wurden.

Zum Beispiel wurden 2024 während des UEFA-Europameisterschaftsfinales ähnliche Höhepunkte mit Toren von Nico Williams und Mikel Oyarzabal erreicht, und während dieser Weltmeisterschaft wurden ähnliche Vibrationen seit dem Achtelfinalspiel gegen Portugal aufgenommen.