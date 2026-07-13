Sängerin Mushkaa singt eine Coverversion der Valorant -Hymne 'Villain' bei den VCT EMEA Finals in Barcelona

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Zur Feier der VCT EMEA Stage 2 Finals, die vom 28. bis 30. August in Barcelona stattfinden, hat Riot Games sich mit dem beliebten spanischen Künstler Mushkaa zusammengetan, um einen Remix der Hymne Valorant 'Villain' sowohl auf Spanisch als auch auf Katalanisch zu kreieren. Der Künstler sagte gegenüber den Medien:

"Als Riot mich bat, 'Villain' neu zu interpretieren, liebte ich sofort die Idee, etwas aus meiner eigenen Welt in einen Song zu bringen, der der Valorant Community ohnehin schon so viel bedeutet. Für mich war es wichtig, dass diese Version wirklich widerspiegelt, wer ich als Künstlerin bin, indem sie sowohl die spanische als auch die katalanische Sprache und Kultur feiert, ohne die Energie und Intensität zu verlieren, die das Original so kraftvoll machen.

"Diesen Remix live in Barcelona vor Tausenden von Fans während der VCT EMEA Stage 2 Finals präsentieren zu können, macht diese Zusammenarbeit noch besonderer. Barcelona hat eine sehr wichtige Rolle in meiner Karriere gespielt, daher bin ich sehr stolz darauf, durch Musik eines der größten Esports-Events der Welt willkommen heißen zu können."

'Villain (take the shot)', veröffentlicht 2024, wurde schnell zu einem der Markenzeichen von Valorant. Mushkaas Remix hauft der Hymne nicht nur neues Leben ein und bringt sie ihren Fans näher, sondern markiert auch das erste Mal, dass die VCT EMEA Stage 2 Finals 2026 außerhalb ihres üblichen Veranstaltungsorts in Berlin stattfinden. Die Künstlerin hat bestätigt, dass sie "Villain" live bei der Veranstaltung in der Olympic Arena in Badalona auftreten wird. Riot wird zu gegebener Zeit weitere Details zu diesem Auftritt bereitstellen.

Du kannst die Version von "Villain" mit Mushkaa jetzt auf allen üblichen Musikplattformen über diesen Link hören.