HQ

Die Wimbledon-Halbfinals im Herreneinzel finden heute, am Freitag, den 10. Juli, statt und beginnen mit einem Spiel zwischen Alexander Zverev (dem letzten Grand-Slam-Sieger der French Open) und Arthur Fery, einem 23-jährigen Spieler, den vor diesem Turnier nur wenige kannten.

Diese in Frankreich geborene Spielerin (geboren in Sèvres, Tochter französischer Eltern, deren Mutter ehemalige Tennisspielerin war und sein Vater Präsident des Fußballvereins Lorient; aber in Wimbledon in London aufgewachsen) erreichte vor Wimbledon eine Karrierehöchstplatzierung als Weltranglisten-114... und wird bis nächste Woche im schlimmsten Fall auf Platz 36 der Welt stehen und damit die britische Nummer 1 werden, vor Cameron Norrie.

Das schlimmste Szenario ist, wenn er heute Freitag um 13:30 Uhr BST und 14:30 MESZ vom Weltranglistendritten Alexander Zverev besiegt wird, was wahrscheinlicher sein könnte. Fery hat nach seinem Debüt im Seniorencircuit vor einigen Monaten beim Stockholm Open im Oktober 2025 keine ATP-Titel auf seinem Konto. Fery hatte jedoch einen "Märchenlauf" in Wimbledon und besiegte Flavio Cobolli, Grigor Dimotrov und Zizou Bergs auf dem Weg ins Halbfinale.

Zverev wird eine harte Herausforderung sein, aber wenn er ihn besiegt, würde er am 12. Juli im Finale gegen eine Legende wie Novak Djokovic oder den Weltranglistenersten Jannik Sinner treffen... an dem Tag, an dem er 24 wird.