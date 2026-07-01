Freizeitpark-Fans trauern um die plötzliche Schließung einer der besten Achterbahnen der Welt... Nach nur drei Jahren!

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Eine Vergnügungsparkkette in den Vereinigten Staaten, Fun Spot America, hat die Schließung eines ihrer drei in Betrieb befindlichen Parks, Fun Spot America - Atlanta, angekündigt. Der Park wird am 2. August 2026 nach nur drei Jahren unter deren Dach betrieben werden, obwohl er bereits seit den 1990er Jahren als kleinerer Park hauptsächlich mit Go-Kart-Bahnen betrieben wurde.

Der Park war nichts Besonderes... bis auf eine Attraktion, eine Stahlachterbahn mit hohem Nervenkitzel, die wie eine alte Holzachterbahn des berühmten Herstellers Rocky Mountain Constructions namens ArieForce One aussieht, die als eine der besten der Welt gilt. Sie wurde von den Golden Ticket Awards auf Platz 13 der Liste der besten Stahlachterbahnen gewählt und belegt derzeit den siebten Platz im Weltranking von Captain Coaster, einer IMDB-ähnlichen Website für Achterbahnen.

Die Achterbahn hatte nur ein Problem: den Park, in dem sie sich befand, direkt neben einer Autobahn außerhalb von Atlanta, sodass die Besucherzahlen sehr gering waren und die restlichen Fahrgeschäfte größtenteils Jahrmarktsfahrten waren. Viele Achterbahn-Enthusiasten machten sich einfach auf den Weg nach Atlanta für genau diese Achterbahn, deren Zukunft ungewiss ist.

Im besten Fall wird es abgebaut und an einen anderen Park verkauft. Aber es könnte nach nur drei Jahren dort liegen und verrotten, sodass Achterbahn-Fans nach der Verarbeitung der schockierenden Nachricht ungeduldig auf weitere Nachrichten warten...