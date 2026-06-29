Jannik Sinner erklärt die blutbefleckten Schuhe, nachdem er ein Debüt in fünf Sätzen in Wimbledon überlebt hat

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Jannik Sinner hat seine Wimbledon-Titelverteidigung mit einem Schreckmoment begonnen: ein Fünf-Satz-Sieg gegen Miomir Kecmanovic mit 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3, der dreieinhalb Stunden dauerte, in dem der Weltranglistenerste die letzten beiden Sätze gewann. Sinner gab zu, dass er sein allererstes Spiel nicht gespielt hatte (er machte 52 unerzwungene Fehler), und das war noch vor dem großen Schreckmoment: Sinner rutschte aus und fiel auf das Gras.

Sinner schien Schmerzen zu haben und hatte eine Knieverletzung erlitten, weil seine Knie nach innen gebogen waren, aber er stand auf und verzichtete darauf, eine medizinische Auszeit zu beantragen. Nach dem Sturz erschienen jedoch einige rote Flecken an seinem rechten Fuß, die sich über den weißen Schuh ausbreiteten.

In der Pressekonferenz erklärte Sinner, dass es nur ein Nagel ist. "Mir geht's gut. Es scheint einfach viel schlimmer zu sein, als es ist. Ich bin eigentlich sehr überrascht, dass sie mich weiterspielen lassen, weil... ganz weiß, es wurde ein wenig rot. Es ist nur ein Nagel", erklärte der Italiener, der seine Schuhe nicht wechselte, um den Rhythmus des Matches nicht zu stoppen (und er wechselte ihn auch nicht in den Pausen zwischen den Sätzen).

"Ich wollte Miomir nicht stören. Ich glaube, wir hatten beide einen guten Rhythmus. Es war ein großartiges Match von uns beiden. Ich wollte mir keine Zeit nehmen."Jannik Sinner wird am Mittwoch als nächstes gegen Nuno Borges antreten.