McLaren hofft, sich an diesem Wochenende mit einem experimentellen Heckflügel zu verbessern: ein neuer "Macarena-Flügel"?

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McLaren hat in den ersten sechs Rennen der Formel-1-Saison nur vier Podestplätze erreicht und keinen Sieg errungen, sodass er mit 141 Punkten den dritten Platz in der Konstrukteurswertung belegt – 121 Punkte weniger als der Spitzenreiter Mercedes. Der Titelverteidiger Lando Norris hat noch keinen Grand Prix gewonnen, aber das britische Team hofft, dass der Große Preis von Österreich an diesem Wochenende eine gute Chance ist, ihre Entwicklung zu korrigieren.

"Österreich war historisch gesehen eine starke Strecke für uns, und obwohl wir in einem so engen Feld nichts als selbstverständlich ansehen, sind wir optimistisch, dass die Eigenschaften von Auto und Fahrer wieder zur Strecke passen und uns in den Kampf um die Spitze bringen", sagte Neil Houldey, technischer Direktor für angewandte Technik bei McLaren, zu SkySports, Ich hoffe, dass die Upgrades, die sie an diesem Wochenende bringen, einen Unterschied machen werden.

Dazu gehören "kleinere Detailverbesserungen an den hinteren Ecken des Autos sowie ein experimentelles Heck". Laut Sky wird dieser Heckflügel dem ähneln, was Ferrari in der Vorbereitung eingeführt hat, und wurde als "Macarena-Flügel" bezeichnet, da er sich drehen kann, in einer Bewegung, die manche dem berühmten spanischen Lied aus den 1990er Jahren ähnelten.

Die technische Erklärung ist, dass er in der Aufwärtsposition in Kurven Abtrieb erzeugt und beim Drehen die Geschwindigkeit auf Geraden verbessert. Red Bull stellte außerdem eine weitere Version dieses Konzepts vor, und es wird erwartet, dass McLaren dasselbe in Österreich tun wird.