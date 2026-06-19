Kanada deklassierte Katar mit 6:0 beim ersten WM-Sieg, doch Koné zahlte einen hohen Preis

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Kanada hat gerade sein erstes WM-Spiel gewonnen und zudem eine der größten Demontagen des Wettbewerbs erlitten, indem es Katar mit einem Hattrick von Juventos-Spieler Jonathan David, Southamptons Cyle Larin, Anderlechts Nathan Saliba und einem Eigentor von Mohammed Manai mit 6:0 besiegte. Das Spiel, eines der ersten aus Runde 2 der Gruppenphase, beinhaltete zwei rote Karten, die das Gleichgewicht für die kanadische Nationalmannschaft kippten, die trotz allem einen hohen Preis zahlte.

Mittelfeldspieler Ismaël Koné vom italienischen Klub Sassuolo brach sich früh in der zweiten Halbzeit das Bein, während Kanada bereits mit 3:0 führte. Eine späte und unbeholfene Herausforderung von Assim Madibo ließ ihn weinend zu Boden fallen. "Jeder konnte hören, wie der Knochen knackte", sagte Kanadas Trainer Jesse Marsch.

Als die Spieler beider Teams zu Koné eilten, um Koné zu unterstützen, kam es zu einer Schlägerei zwischen den Spielern. Madibo, der zunächst nichts wusste, was passiert war, legte sich die Hand über den Kopf, als er die Konsequenzen seines Zweikampfs erkannte, sichtbar verzweifelt, und sah eine rote Karte, sodass Katar neun Punkte hatte.

Schließlich wurde Koné auf einer Trage gebracht und winkte trotz der Schmerzen weiterhin Fans hinaus, während er den Daumen hob. Später, als Saliba das vierte Tor erzielte, hielt er Konés Trikot hoch.

"Alle sind von der ganzen Erfahrung ein wenig erschüttert wegen der Art der Verletzung und auch, weil Ismael ein großer Teil des Herzens unseres Teams ist. Das wird ein großer Verlust für uns sein", sagte Marsch. Koné ist nun für den Rest des Turniers ausgeschlossen und wird nach einem Schien- und Wadenbeenbruch monatelang aussetzen.