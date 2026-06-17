NASA-Astronautin Christina Koch wurde mit dem Prinzessin-of-Asturien-Preis für Concord ausgezeichnet

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Die amerikanische Astronautin Christina Koch, die erste Frau, die im Rahmen der berühmten Artemis-II-Mission im April 2026 zum Mond reiste, wurde mit dem Princess of Asturias Award for Concord ausgezeichnet, einer renommierten Auszeichnung in Spanien, die per Definition Personen oder Organisationen anerkennt, die Frieden, Freiheit, Solidarität, Welterbe und im Allgemeinen Der Fortschritt der Menschheit.

Kochs "bemerkenswerte persönliche Leistungen haben geholfen, die Grenzen menschlichen Bestrebens zu verschieben", sagte die Jury am Mittwoch. Koch ist auch die Frau, die die längste ununterbrochene Zeit im All verbracht hat, als sie zwischen 2019 und 2020 328 aufeinanderfolgende Tage auf der Internationalen Raumstation verbrachte.

Vor zwei Monaten war sie Teil der Artemis-II-Mission, der ersten Reise der Menschheit zurück zum Mond (nur in die Umlaufbahn) seit 1972. In der Mission sagte Koch berühmt die Worte: "Houston, es ist wunderbar, wieder von der Erde zu hören", nachdem er 41 Minuten in Funkstille verbracht hatte.

Die Prinzessin von Asturien-Auszeichnungen werden jedes Jahr im Oktober in einer besonderen Zeremonie verliehen, die von der spanischen königlichen Familie ausgerichtet wird. Neben der Skulptur von Joan Miró besteht es aus einem Preis von 50.000 Euro. Zu den ehemaligen Preisträgern des Prinzessin-von-Asturien-Preises für Concord zählen das Nationalmuseum für Anthropologie Mexikos, die Europäische Union, die spanische Organisation für Blinde (ONCE) oder spanische Gesundheitsarbeiter während Covid-19.