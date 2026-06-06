Chronicles: Medieval präsentiert auf dem Summer Game Fest einen dynamischen neuen Gameplay-Trailer

Chronicles: Medieval hat im Rahmen des Summer Game Fest eine brandneue Gameplay-Präsentation bekommen, mit der wir tiefer in die Kämpfe eintauchen können, die wir sehen werden, wenn wir dieses realistische Strategiespiel aus der Zeit des Hundertjährigen Krieges antreten.

Der Trailer wird von niemand Geringerem als Lars Mikkelsen erzählt, der im Spiel auch eine Rolle als Erzähler hat. Chronicles: Medieval hat keine eigene Geschichte, aber es ermöglicht dir, deine eigene Erzählung mit einer riesigen Kampagnenkarte und offenen Schlachten zu erstellen, mit denen du als Lord des Britischen, Franzosen oder Heiligen Römischen Reiches die Führung über deine Truppen übernehmen kannst.

Als Spieler in einer Schlacht bist du sowohl Kommandant als auch Kämpfer. Du gibst deinen Einheiten Befehle, aber es liegt an dir, sicherzustellen, dass deine Linien nicht brechen, indem du dich ins Nahkampfgetümmel stürzt. Dort begegnest du dem Kampfsystem des Spiels und kämpfst um dein Leben sowie um die Moral deiner Truppen.

Chronicles: Medieval startet 2026 in den Early Access.