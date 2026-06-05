Flugzeug in der Türkei evakuiert, nachdem Rauch aus einer tragbaren Powerbank kam

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Tragbare Ladegeräte, allgemein bekannt als Powerbanks, funktionieren mit Lithium-Ionen-Batterien und stellen in Flugzeugen ernsthafte Brandgefahr dar, selbst wenn viele Menschen sich der Risiken nicht bewusst sind (oder die Sicherheitsregeln ignorieren). Aber die Passagiere eines Pegasus-Airlines-Fluges zwischen Ankara und Izmir in der Türkei werden es wahrscheinlich nie vergessen, da sie aus dem Flugzeug evakuiert wurden, nachdem eine Powerbank eines Passagiers Rauch abgeben begann.

Turkiye Today berichtet, dass das Flugzeug gerade vom Flughafen Esenboga in Ankara starten und sich auf den planmäßigen Flug nach Izmir vorbereitete, als Rauch aus einem tragbaren Ladegerät eines Passagiers aufstieg.

Das Flugzeug startete nie, sondern wurde an Land umgeleitet; alle Passagiere wurden vorsorglich evakuiert. Es gab keine Verletzten, keine Schäden am Flugzeug, aber offensichtlich eine lästige und erhebliche Verzögerung für die Passagiere.

Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (WHO) hat im vergangenen März neue Vorgaben eingeführt, um "Sicherheit und Sicherheit für Passagiere und Fluggesellschaften gleichermaßen zu erhöhen", begrenzte die Anzahl solcher Geräte, die jeder Passagier mitnehmen darf, auf zwei und verbot deren Nutzung während des Fluges (obwohl die Besatzung sie benutzen darf).

Powerbanks über 160 Wh sind in keinem Flugzeug erlaubt, und in jedem Fall dürfen alle Powerbanks, unabhängig von der Leistung, nicht auf aufgegebenes Gepäck gelegt werden, sondern nur auf Handgepäck. Letzten Monat änderte ein EasyJet-Flug von Hurghada in Ägypten nach London Luton den Kurs, um in Rom zu landen, weil ein Passagier den Besatzungsmitgliedern mitteilte, dass sich ein tragbares Ladegerät im Laderaum des Flugzeugs befand, berichtete BBC...