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Victor Wembanyama, Star der San Antonio Spurs, der im dritten Jahr versuchen wird, seinen ersten NBA-Ring zu gewinnen, indem er im Finale gegen die New York Knicks trifft, hatte die Idee, seine Teamkollegen vor dem Finale entspannen zu lassen: Einen Film schauen. Aber nicht irgendein Film... laut ESPN-Reporter Michael C. Wright wählte Wembanyama einen der heißesten Horrorfilme der Saison, Curry Bakers Obsession.

Offenbar lud der 22-jährige französische Spieler sie zu einer Vorführung von Obsession ein, "um sich von der emotionalen Belastung von Spiel 7 vor den Finals zu entspannen".

Die Fans haben auf die Nachricht mit Bewunderung für ihr Idol 'Wemby' reagiert, der trotz seines jungen Alters bereits als Anführer auf und neben dem Platz agiert, auch wenn viele darauf hingewiesen haben, dass Obsession ein ziemlich stressiger Film zum Entspannen ist... Auch wenn es für Horrorfans ein absolutes Vergnügen ist.

Bereits wie einer der profitabelsten Filme aller Zeiten sieht Obsession seit dem Frühjahr in mehreren Märkten an (in Frankreich startete er im Mai), wobei Deutschland und Spanien die letzten großen Märkte sind, die am 26. Juni eröffnet wurden.

Victor Wembanyama führte die San Antonio Spurs dazu, die amtierenden NBA-Champions Oklahoma City Thunder zu besiegen, wobei er Spiel 7 in Oklahoma gewann und darauf abzielt, ihre erste NBA-Meisterschaft seit 2014 zu erringen. Der erste einer Best-of-Seven-Serie findet heute Abend statt (Donnerstag, 4. Juni, 14:30 Uhr CEST, 13:30 Uhr BST).