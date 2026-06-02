Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez schlägt vor, 5 % des Vereins zu verkaufen, "um seinen realen Wert festzulegen".

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Der Präsident von Real Madrid, Florentino Pérez, steht am kommenden Sonntag, dem 7. Juni, seit 22 Jahren erstmals wieder zu echten Wahlen: Seit er 2004 seine zweite Wahl gewann, 2006 zurücktrat und 2009 zurückkehrte, hatte er nie wieder Widerstand. Es wird erwartet, dass er mit überwiegender Mehrheit der Stimmen der Mitglieder gewinnen wird und José Mourinho als neuen Trainer mitnimmt.

In einem Interview mit El País hat Pérez, 79, enthüllt, dass eines der ersten Dinge, die er tun wird, falls (oder wenn) er wiedergewählt wird, darin besteht, eine Referendom einzuberufen, um den Vereinsmitgliedern offiziell das finanzielle Eigentum am Verein zu übertragen. "Ich werde das wirtschaftliche Eigentum an die 100.000 Mitglieder übergeben. Real-Madrid-Fan zu sein wird nicht mehr nur eine sentimentale Sache sein, wie bisher, sondern auch bedeuten, lebenslanger Besitzer des Vereins zu sein."

Um das zu erreichen, sagt Pérez, müsse er jedoch einen kleinen Prozentsatz des Vereins, 5 %, an externe Investoren verkaufen, um wirklich zu sehen, wie viel der Verein wert ist. "Wer sagt, dass der Club 10 Milliarden wert ist? Forbes? Das ist keine Bewertung. Eine Bewertung ist, wenn jemand einen winzigen Teil von 5 % kauft, nur um den Wert festzulegen."

Pérez fügt hinzu, dass die Person oder das Unternehmen, das diese 5 % besitzt, wirklich "nichts zurück" bekommt und nicht verantwortlich ist, sondern nur mit der Marke assoziiert wird. "Es werden 95 % der Mitglieder sein, die weiterhin das Sagen haben. Ich werde nicht sterben, bevor ich nicht sichergestellt habe, dass das finanzielle Vermögen des Clubs seinen Mitgliedern gehört. Es wird nicht irgendeiner zufälligen Person gehören, die zufällig dort ist, kein Geld hat und fähig ist, einen räuberischen Kredit aufzunehmen, um Real Madrid zu übernehmen", wobei er auf seinen Wahlkonkurrenten Enrique Riquelme verweist und ihn als "ein Syndikat von Eigeninteressen" bezeichnet.

Die Wahlen in Real Madrid finden am Sonntag, den 7. Juni, statt, und alle Umfragen geben Pérez eine überwältigende Mehrheit.