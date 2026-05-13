Warhammer Skulls kehrt nächste Woche zurück und feiert das 10-jährige Jubiläum der Showcase

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Es ist wieder diese Jahreszeit. Während der Sommer naht, wissen Warhammer-Fans, dass ihnen eine Flut von Videospielankündigungen bevorsteht, da Warhammer Skulls offiziell zurückkehrt. Dieses Jahr jährt sich die auf Warhammer fokussierte Videospiel-Showcase zum 10. Mal, und es sieht so aus, als würde sie das bisher größte Skulls-Event werden.

Per Pressemitteilung angekündigt, gibt es Neuigkeiten zu den folgenden Titeln:





Warhammer 40.000: Space Marine 2



Warhammer 40.000: Darktide



Warhammer 40.000: Rogue Trader und Warhammer 40,000: Dark Heresy



Warhammer 40.000 Boltgun 2



Warhammer-Überlebende



Total War: Warhammer III



Warhammer 40.000: Schlachtsektor



Warhammer 40.000: Dawn of War IV



Das sieht schon nach einer vollgepackten Auswahl aus, und wir hoffen, dass einige Veröffentlichungstermine für kommende Titel wie Dawn of War IV, Boltgun 2 und Dark Heresy festgelegt werden, aber es gibt auch viele spannende Ankündigungen, die aus bereits erschienenen Spielen wie Space Marine II, Darktide und weiteren kommen können. Wir wissen auch, dass Warhammer 40.000: Mechanicus 2 im Rahmen der diesjährigen Skulls-Präsentation erscheinen wird, also haltet eure Geldbörse bereit, wenn sie erscheint.

Vielleicht ist Total War: Warhammer 40,000 ein auffälliges Fehlen auf der Liste, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass dieses Spiel in der Serie auftaucht oder woanders auf der langen Liste großer Sommerveranstaltungen auftaucht. Es wird auch sicher einige Überraschungen geben.

Warhammer Skulls kehrt nächste Woche zurück, am 21. Mai, wo die Showcase ab 17:00 BST/18:00 MESZ auf Twitch und YouTube gestreamt wird. Moderiert wird es von der Star von Warhammer 40.000: Boltgun 2, Alanah Pearce. Wenn Sie in den Geist von Warhammer Skulls eintauchen möchten, warum schauen Sie sich nicht unser neuestes Unboxing an, in dem wir eine brillante Box voller Leckereien durchgehen, die uns von Games Workshop zugeschickt wurde.

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