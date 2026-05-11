Ronaldo gegen Benzema, das saisonentscheidende Riad-Derby zwischen Al-Nassr und Al-Hilal, findet am Dienstag statt

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Die Saudi Pro League steht kurz vor dem Ende, und am Dienstag, den 12. Mai, um 20:00 Uhr MESZ, 19:00 Uhr BST, findet ein entscheidendes Spiel zwischen Al-Nassr und Al-Hilal statt, bekannt als das Riad-Derby.

Wenn Al-Nassr gewinnt, wird Cristiano Ronaldo die saudische Liga zum ersten Mal seit seinem Beitritt zum Wettbewerb 2023 gewinnen und den ersten Meistertitel seit 2019 gewinnen. Wenn Al-Hilal gewinnt, könnten sie das Blatt wenden und ein überraschendes Comeback vollenden, wenn sie die anderen beiden verbleibenden Spiele gewinnen – egal ob Nassr das andere verbleibende Spiel gewinnt. Al-Hilal gewann zudem einen rekordverdächtigen Rekord von 20 Ligatiteln in Saudi-Arabien, während Al-Nassr 10 Meistertitel erzielte... während Karim Benzema, ehemaliger Ronaldo-Teamkollege bei Real Madrid, die Saudi Pro League zweimal in Folge gewann, nachdem er letzte Saison für Al-Ittihad gespielt hatte.

Derzeit führt Al-Nassr mit 82 Punkten und hat alle bis auf fünf Spiele gewonnen (ein Unentschieden, vier Niederlagen). Al-Hilal liegt mit 77 Punkten auf dem zweiten Platz, hat acht Spiele unentschieden, ist aber noch ungeschlagen und hat ein Spiel weniger gespielt. Al-Nassr kann bis zu 87 Punkte in den beiden bevorstehenden Spielen morgen gegen Al-Hilal und Damac am 21. Mai gewinnen.

Aber Al-Hilal könnte 89 Punkte gewinnen, wenn sie alle ihre verbleibenden Spiele gewinnen: Nassr am Dienstag, Neom am 16. Mai und Al Fayha am 21. Mai.