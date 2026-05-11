Liverpool zeigt die Skulptur zum Gedenken an Diogo Jota und André Silva, die in Anfield aufgestellt wird

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Letzten Sommer ereignete sich eine unvorstellbare Tragödie für Liverpool FC, als Diogo Jota und sein Bruder André Silva bei einem Autounfall in Spanien ums Leben kamen. Liverpool, die portugiesische Nationalmannschaft sowie andere rivalisierende Teams zollten mehrere Ehrungen, um ihren Respekt zu zeigen.

Heute hat der englische Verein die ersten Bilder der neuen Skulptur vorgestellt, die im Anfield-Stadion aufgestellt wird, um an die beiden Brüder, 28 und 25 Jahre alt, zu erinnern, die am 3. Juli verstarben. Das Denkmal heißt 'Forever 20', in Anlehnung an Jotas Nummer 20, eine Trikotnummer, die inzwischen zurückgezogen wurde.

Die Skulptur stellt ein Herz dar, eine Hommage an Jotas Torfeier, zeigt aber aus verschiedenen Blickwinkeln auch die Nummern 20 und 30, ihre Nummern auf den Trikots. Die Skulptur enthält außerdem den Text von Jotas Lied, das von den Fans bei jedem Spiel in der 20. Minute gesungen wird.

Die Skulptur wird auf einem steinernen Sockel mit Granby Rock stehen, lasergraviert mit einer Widmung an beide Brüder, und in den Sockel selbst sind viele der physischen Ehrungen an der Anfield integriert, darunter Anspielungen auf ihr Leben jenseits des Fußballs, wie ein Videospielcontroller.

Die Skulptur wird irgendwann in der Zukunft in der 97 Avenue aufgestellt, dem Ort, an dem nach ihrem tragischen Tod Tausende von Ehrungen aufgestellt wurden.