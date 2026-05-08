Resident Evil Requiem bekommt das Einzelspieler-Minispiel-DLC, Leon muss für immer sterben

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Nachdem es über sieben Millionen Exemplare verkauft hat und damit der am schnellsten verkaufte Teil der Reihe ist, hat Resident Evil Requiem seinen ersten kostenlosen DLC erhalten: Leon Must Die Forever. Seit dem 8. Mai ist dies für alle Spieler kostenlos, die Resident Evil Requiem gekauft haben. Ein zusätzlicher Spielmodus, der nach dem Abschluss des Hauptspiels freigeschaltet wird, Leon Must Die Forever, ist ein zusätzlicher Free-to-Play-Modus, der vollgepackt ist mit all dem Kampf und der Action, für die der namensgebende Leon Kennedy am bekanntesten ist.

Wie in einem Interview mit Requiems Regisseur Koshi Nakanishi erwähnt, deutete an, dass sich der DLC um die Kampfsysteme konzentrieren würde, die im Hauptspiel vorgestellt wurden, und aus dem gestern veröffentlichten Trailer sieht man das definitiv.

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Bereits im April gab es Gerüchte, dass Capcom zusätzliche Inhalte für Resident Evil Requiem entwickelt hat, da ihre beiden vorherigen Teile der Reihe (Village und Biohazard) schließlich eine Auswahl zusätzlicher Inhalte nach dem Hauptspiel erhalten haben, damit Spieler sie genießen können.

Zusätzlich zu diesem Start gab es einige kleinere Fehlerbehebungen und sogar adaptive Trigger, Vibrationsfunktionen und Bewegungssensoren für den DualSense-Wireless-Controller wurden dem Spiel hinzugefügt.