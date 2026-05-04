Wie kann der FC Barcelona am Sonntag mit El Clásico die LaLiga-Meisterschaft gewinnen?

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Der FC Barcelona nähert sich seinem 33. Meistertitel, und das könnte während des El Clásico am Sonntag (21:00 MES, 20:00 BST) passieren. Nachdem Barcelona und Real Madrid ihre Spiele am vergangenen Wochenende gewonnen hatten, liegt Barça mit 12 Punkten Vorsprung auf Real Madrid, was bedeutet, dass Barça, falls Barcelona das nächste Spiel gewinnt oder unentschieden spielt und Real Madrid nicht, am 35. Spieltag zum Meister gekrönt wird.

Die ungewöhnliche Situation ist, dass das nächste Spiel FC Barcelona gegen Real Madrid ist, ein weiteres Clásico. Und zum ersten Mal in der Geschichte konnte ein Meistertitel in einem Clásico entschieden werden, einem Spiel zwischen Barcelona und Madrid – etwas, das in der Geschichte noch nie passiert ist.

Ein Unentschieden würde ausreichen, damit Barcelona LaLiga-Meister mit el Clásico wird, sodass Real Madrid gezwungen ist, im Spotify Camp Nou zu gewinnen, um Barças Feierlichkeiten zumindest zu verzögern und eine Demütigung zu vermeiden, mit dem zusätzlichen Faktor, dass es Barças zweiter Meistertitel in Folge sein wird und zugleich Real Madrids fünfte pokallose Saison in diesem Jahrhundert ist. nach den Jahren 2004/05, 2005/06, 2009/10 und 2020/21.

Wenn Barcelona das Spiel am Sonntag gewinnt, liegen sie 14 Punkte vor Real Madrid und nähern sich damit ihrem Rekord für den größten Vorsprung gegenüber Real Madrid in der LaLiga (15 Punkte in der Saison 2012/13), und wenn Barcelona die vier verbleibenden Spiele gewinnt, beginnend mit El Clásico, würden sie die LaLiga mit 100 Punkten abschließen.