PEGI erklärt sein "bisher größtes Update", von Interaktionsrisiken bis hin dazu, warum Steam und Apple fehlen

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Wie es letzten Monat angekündigt wurde und ab Juni beginnt, konzentriert sich PEGI nicht mehr nur darauf, was ein Spiel zeigt, sondern auch darauf, wie es die Spieler auffordert, Geld auszugeben, zurückzugeben, zu kommunizieren und zu interagieren. Die Einführung der neuen Kriterien im aktuellen Kontext, in dem Live-Service-Spiele den Großteil der Spielzeit von Kindern einnehmen, wird schon lange weit verbreitet gefordert.

Da die Ankündigung noch frisch ist und man mehr darüber erfahren möchte, wie das Pan-European Game Information Bewertungssystem im Allgemeinen funktioniert, führte Gamereactor auf der MAD Games Show in Madrid ein aufschlussreiches Gespräch mit der Leiterin der Operationen des Gremiums, Jennifer Wacrenier.

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"Das ist das größte Update, das PEGI je gemacht hat", erklärt Wacrenier im Video-Interview, "weil wir den Umfang nicht nur auf den Spielinhalt ausweiten. Das war am Anfang wirklich der Fokus: Gewalt, Schimpfwörter, Drogen, Sex und all das. Jetzt geht es wirklich um Elemente, die eher Features und Mechanismen im Spiel sind, wie Ingame-Käufe und bezahlte zufällige Gegenstände, Druck zu spielen, zu bestimmten Zeiten zurückzukehren, sowie die Online-Interaktionen in den Chats und so weiter."

Um zu veranschaulichen, wie die sogenannten "Interaktionsrisiken" nun verschiedene Altersstufen auslösen, nennt Wacrenier mehrere Beispiele.

"Bestimmte Arten von Ingame-Käufen, zum Beispiel wenn es zeitlich begrenzte Angebote gibt, wie Battle Passes und so weiter, werden ein [PEGI] 12 auslösen", erwartet sie. "Bezahlte zufällige Gegenstände werden ein [PEGI] 16 auslösen: Lootbox, Gacha-System, all das."

Was den Druck zum Spielen betrifft, fügt sie hinzu, dass Anreize "um zu einer täglichen Quest zurückzukehren" oder "zu saisonalen Zeitpunkten" einen PEGI 7 auslösen würden, während "wenn der Nutzer Inhalte verliert, weil er nicht zum Spiel zurückkehrt, das ein PEGI 12 wäre." Schließlich sagte Wacrenier, dass wenn ein Spiel keine Moderation oder Werkzeuge hat, um einen anderen Spieler zu blockieren oder stummzuschalten, "das ein PEGI 18 wäre."

Wacrenier schildert dann den 18-monatigen Prozess, der PEGI dazu führte, "diese neuen Kriterien zu entwickeln und für alle Komitees einen Konsens und eine Vereinbarung zu erzielen, aber auch wirklich objektive Kriterien zu entwickeln, um zu bestimmen, wer welche Bewertung erhält", und beschreibt dabei die dahinterstehenden Profile, darunter europäische Experten, Akademiker, Spezialisten für Minderjährigenschutz, den PEGI-Rat, Ministerien und Medienbehörden.

Aber wie reagieren Spielepublisher auf die neuen Vorschriften, wenn man bedenkt, dass einige ihrer Veröffentlichungen in PEGI nun mehrere Jahre älter werden könnten und sich so auf die Verkäufe auswirken könnten?

"Ich denke, die Nachricht wurde sehr gut aufgenommen, ziemlich positiv", feiert Wacrenier. "Offensichtlich sind nicht alle Verlage und Unternehmen damit zufrieden. Aber ich denke, es war notwendig. Es wurde erwartet. Und, wissen Sie, es war eine sehr, sehr große Bitte von Eltern, Verbrauchern, Regierungen und allen."

In diesem Zusammenhang stellte sie außerdem fest, dass "jeder sich anpassen und anpassen und entweder die Bewertung nehmen oder Anreize oder Initiativen ergreifen muss, um vielleicht das Design zu ändern. Wenn sie diese Bewertung nicht wollen, liegt das auch bei ihnen."

An anderer Stelle im Interview besprechen wir, was Eltern brauchen, um sich PEGI bewusster zu machen und wie es ihnen hilft, zu kontrollieren, wozu ihre Kinder Zugang haben oder wofür sie Geld ausgeben. Außerdem betont Wacrenier, dass PEGI nicht verbietet oder zensiert, und wie sie mit Sanktionen, Geldstrafen, einem Verhaltenskodex und Beschwerden nach der Entlassung arbeiten, wenn ein verbundener Partner nicht mitkommt.

Aber PEGI ist nicht überall präsent, und sie erklärte auch die Unterschiede zwischen PEGI-Ländern oder sogar Vergleiche mit (und Inspiration von) Systemen wie dem USK in Deutschland oder wie PEGI im Vereinigten Königreich im Einzelhandel durchgesetzt wird.

Warum PEGI immer noch nicht auf Steam oder Apple verfügbar ist

Abschließend, zum Thema Präsenz, und da Spiele längst über die physischen Regale hinausgegangen sind, wollten wir auch mehr über die digitalen Plattformen erfahren. Während PEGI prominent im Nintendo eShop oder im Epic Games Store vertreten ist, bleiben Steam und Apple (für MacOS und iOS) die beiden größten Lücken in PEGIs digitaler Reichweite.

"Das sind die beiden Plattformen, auf denen wir nicht präsent sind," gibt Wacrenier zu. "Apple hat von Anfang an ein eigenes Bewertungssystem intern. Also versuchen wir, mit ihnen zu diskutieren, aber bisher behalten sie ihr eigenes System. Und Steam hat kein System oder Pflichtsystem. Sie erlauben Publishern, die PEGI-Bewertung anzuzeigen, wenn sie eine haben, aber das war's. Und viele tun das nicht."

Insbesondere auf Steam fügte sie hinzu: "Das ist etwas bedauerlich, denn sie sind ein großer Akteur in der Branche. Wir würden uns sehr freuen, mit ihnen zu sprechen und zu sehen, wie wir PEGI stärker integrieren können."

Und wir stimmen zu, dass viele Eltern und Experten ebenfalls glücklich wären. Du kannst das vollständige Interview, komplett untertitelt in deiner Landessprache, für alles rund um PEGI abspielen.