Golden State Warriors überstehen die erste Play-in-Herausforderung; Orlando Magic hat eine weitere Chance

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Die NBA-Saison ist für Stephen Curry, den vierfachen NBA-Champion der Golden State Warriors, noch nicht vorbei, der trotz eines zehnten Platzes in der regulären Saison das neunte Team Los Angeles Clippers besiegte und am nächsten Freitag (Samstag Europazeit) ins NBA-Play-ins-Finale einzog. Curry, der laut Trikotverkäufen nach wie vor einer der beliebtesten Spieler der Liga ist, erzielte 35 Punkte, während der erfahrene Al Horford, 39, in den letzten fünf Minuten vier Dreier erzielte und am Spielende einen 27:13-Lauf erzielte.

Im anderen Play-in-Spiel qualifizierten sich die Philadelphia 76ers für die Play-offs, indem sie Orlando Magic mit 109-97 besiegten. Das Team aus Florida bekommt am Freitag eine weitere Chance, wenn sie auf die Charlotte Hornets treffen, während die Warriors auf die Phoenix Suns treffen, um den anderen Playoff-Platz zu sichern.

Die letzten beiden Spiele des NBA-Play-in-Turniers werden auf Amazon Prime Video übertragen: