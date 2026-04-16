Es ist Zeit, die Eltern im Focker-In-Law Wohnwagen wieder zu treffen

Uns wurde gestern versprochen, dass der erste Trailer für Focker-In-Law heute Nachmittag ankommen würde, und genau das ist gerade passiert. Universal hat einen Blick auf den kommenden Comedy-Film gezeigt, der der vierte Band der Reihe sein wird, der mit dem zeitlosen Meet the Parents begann und sich dann zu Meet the Fockers und zuletzt zu Little Fockers entwickelte.

Focker-In-Law setzt die Generationengeschichte fort und zeigt, wie Henry, der Sohn von Ben Stillers Greg und Teri Polos Pam Focker, sich mit einer Frau verlobt, die für ihn ein völliges Missverhältnis zu sein scheint. Dieses junge Paar (Henry und Olivia Jones) wird von Skyler Gisondo (passenderweise Supermans Jimmy Olsen...) und Ariana Grande gespielt.

Focker-In-Law wird außerdem, wie erwartet, einige der anderen Hauptstars der Serie wieder zusammenbringen, darunter Robert De Niro als Jack Brynes, Owen Wilson als Kevin Rawley und Blythe Danner als Dina Byrnes.

Sehen Sie sich unten den Trailer zu Focker-In-Law an, bevor es am 26. November in den Kinos startet.