Die USA und Iran könnten diese Woche die Friedensgespräche wieder aufnehmen

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Die Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran, die darauf abzielen, den laufenden Konflikt zu beenden, könnten laut US-Präsident Donald Trump in wenigen Tagen wieder aufgenommen werden, während Washington weiterhin eine Blockade iranischer Häfen durchsetzt.

"Ihr solltet wirklich dort bleiben, denn in den nächsten zwei Tagen könnte etwas passieren, und wir sind eher geneigt, dorthin zu gehen", wurde Trump in einem Interview mit der New York Post zitiert.

Beamte beider Seiten sowie regionale Vermittler haben angedeutet, dass Delegationen später in dieser Woche nach Pakistan zurückkehren könnten, was darauf hindeutet, dass die diplomatischen Kanäle trotz der jüngsten militärischen Eskalation offen bleiben.

Die jüngste Gesprächsrunde scheiterte wegen Meinungsverschiedenheiten über das iranische Atomprogramm, wobei beide Seiten weiterhin uneinig über Länge und Umfang einer Aussetzung von Anreicherungsaktivitäten und Verifikationsmechanismen sind.

Die Ölmärkte reagierten auf die Aussicht auf erneute Verhandlungen, wobei die Preise nach früherer Volatilität, die mit Befürchtungen einer anhaltenden Störung in der Straße von Hormus zusammenhängt, unter 100 US-Dollar pro Barrel sanken.